綠不分派系喊團結 挺賴立委：先不要談蔡賴配

（中央社記者陳俊華、王揚宇台北13日電）民進黨總統初選結果揭曉，總統蔡英文勝出。民進黨立委羅致政說，證明蔡總統有爆發力也有續航力，展現拚大選的能力；民進黨立委郭國文說，誰出線就要支持誰，團結是勝選的不二法門。

民進黨中央今天公布總統初選民調結果，蔡總統民調以35.68%勝過前行政院長賴清德的27.48%，將代表民進黨角逐2020總統大選，爭取連任。蔡總統在5份民調中，除了贏過賴清德外，也都領先台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜。

曾公開支持賴清德的民進黨立委郭國文說，沒有整合的問題，因為初選誰贏、誰出線就要支持，面對外界各種挑戰，團結才是勝選的不二法門；至於蔡總統的副手人選，郭國文認為，現階段不適合談這件事情，「情緒總是要沉澱一下」，更重要的是要尊重當事人意願。

至於是否由賴清德擔任副手，與賴清德同屬新潮流系的民進黨立委吳思瑤說，要看蔡總統展現怎樣的誠意與溫暖，操之於蔡總統與賴清德個人，黨中央也要竭盡所能去促成合作，「正面期待」；賴清德即便在過程中受傷、不被諒解，最後還落敗，但讓大家看到初選的意義，也激發支持者的熱情。

海派立委王定宇說，初選只是一個過程，蔡總統肩負著現任總統的責任，現在又肩負整合黨內不同聲音的責任；他建議第一步先從賴清德開始，結果出爐，勝出者要有「更大的動作」去跟賴清德進行溝通。

王定宇提到，外面有人提「蔡賴配」，但他認為不宜第一時間談這個，要體會落敗者的心情，且只要他們穩定下來，對於基層有些蠻嚴重的裂痕跟傷痕，才有機會修補癒合，這樣才能腳步一致，面對艱困又重要的2020年大選。

談到蔡總統未來的挑戰，王定宇認為，黨內初選時一些攻擊的謠言或聲音，會被在野黨拿來作為攻擊的素材，他也相信，中國不會放棄任何影響明年總統大選的機會，蔡總統面對傾中勢力大整合的挑戰。

英系立委羅致政說，這證明蔡總統爆發力有出來，也有續航力，初選展現蔡總統有拚大選的能力，「民調符合我們期待」，能激勵支持者士氣，對大選是有加分的，且民調結果都有超出誤差範圍，不會有任何爭議。

蘇系民進黨立委呂孫綾說，蔡總統及賴清德都是民進黨內重要資產，民調結果出爐及最近香港反送中事件後，更使支持者認為必須團結一致，守護台灣得來不易的民主；從民調結果來看，更能了解台灣人民希望守護台灣的決心，相信民進黨一定會大團結，符合民眾期待。

綠色友誼連線立委何志偉表示，對於勝選者最大的挑戰還是「整合」，但他相信無論是蔡總統或賴清德，都會努力整合自己的支持者；至於該怎麼做，民進黨的所有人，都有2020年要贏的意識，因此大家都會幫忙勝選者，一同整合黨內支持者。

正國會立委陳歐珀則說，民進黨長期以「多元、開放」的態度面對不同聲音與議題，初選時競爭激烈，一旦結果確定後，相信蔡總統會以民意為基礎，盡最大力量整合黨內外多元意見；未來政策執行上，除了要持續接地氣、有效率外，更要小心防範假消息傳播，去年大選就是最好的借鏡。（編輯：張均懋）1080613