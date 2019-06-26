見西北大學校長 副總統盼推動台美高等教育合作

（中央社記者葉素萍台北26日電）副總統陳建仁今天接見美國西北大學校長夏碧洛（Morton Schapiro）訪問團時表示，台灣已與美國15個州簽署教育合作備忘錄，期盼透過西北大學，進一步推動台美在高等教育更多合作。

陳副總統說，台美兩國在教育交流、科技發展、產業創新及技術研發已有長年的合作關係，相信未來雙方將在既有的合作基礎上，共同創造雙贏契機。

陳副總統指出，今年適逢美國「台灣關係法」40週年，雙方除透過各種活動慶祝台美的恆久夥伴關係外，更期盼繼續與美國各州加強緊密的合作與交流。台灣已與美國15個州簽署教育合作備忘錄，為雙方學生提供更多元的學習與交流機會，希望透過西北大學，能夠更進一步推動台美在高等教育的更多合作。

陳副總統說，過去3年來，他襄助總統蔡英文推動教育政策，最重要的目標就是希望「讓學生快樂學習」、「減輕家長負擔」、「讓教育跟上時代」及「培養成熟的18歲公民」。其中，在高等教育方面，教育部從去年開始推動「高等教育深耕計畫」，以落實大學教學創新、發展大學特色、提升高等教育公共性及大學善盡社會責任的教育政策。

副總統提到，夏碧洛是全美高等教育經濟學權威，並於2017年當選為美國國家教育學院院士，期待藉由夏碧洛此行來訪，能提供美國高等教育相關寶貴的建議，供台灣借鏡參考。（編輯：林孟汝）1080626