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韓國瑜將拜訪 朱立倫：更重要的是拜會郭台銘[影]

最新更新：2019/07/15 12:48
國民黨15日公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜以44.805％支持度贏過前鴻海董事長郭台銘的27.730％，將代表國民黨角逐2020總統選戰。前新北市長朱立倫（前）中午召開記者會。中央社記者施宗暉攝 108年7月15日
國民黨15日公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜以44.805％支持度贏過前鴻海董事長郭台銘的27.730％，將代表國民黨角逐2020總統選戰。前新北市長朱立倫（前）中午召開記者會。中央社記者施宗暉攝 108年7月15日

（中央社台北15日電）前新北市長朱立倫參與國民黨總統初選落敗，他表示將堅持「成功不必在我，成功一定有我」，雖然失落，但不會挫折，「相信理性中道穩健務實的我們，會再度崛起」。

對韓國瑜將前往拜會，朱立倫表示，韓國瑜的目標是希望團結國民黨，爭取勝選，他一路走來都呼籲大家團結，韓更重要的是拜會前鴻海董事長郭台銘，爭取團結。

事實上，在國民黨公布初選民調前，朱立倫昨天晚間曾在直播中感慨，「現在是一個網紅時代，很多人希望我用綜藝，用表演來吸引大家的目光，我也曾經搞笑努力過，但很多人說朱立倫還是做你自己吧」。

他也自嘲，「又要講政見，又要耍幽默，我覺得還是需要天份，我還是老老實實講政策就好，要把事情做好，要有好的政策，不是有好的表演，我堅持中道理性，堅持我的穩定務實」。

國民黨今天公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜支持度為44.805%，以約17個百分點，大勝前鴻海董事長郭台銘的27.730%。

其餘3位候選人，朱立倫支持度為17.900%、周錫瑋是6.020%，與張亞中3.544%。（編輯：林淑媛）1080715

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