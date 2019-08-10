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韓國瑜11日訪南投 縣長林明溱將全程陪同

最新更新：2019/08/10 14:33

（中央社記者余祥台北10日電）國民黨總統參選人韓國瑜競選起手式3日直搗民進黨執政桃園市，11日將走訪鴻海創辦人郭台銘妻子故鄉南投。過去挺郭的南投縣長林明溱將全程陪同，與立委許淑華、馬文君共同力挺，展現團結氣勢。

國民黨總統初選後整合陷入僵局，郭台銘迄今未公開表態力挺韓國瑜。郭台銘妻子曾馨瑩是南投人，郭這幾年相當關心南投發展，林明溱在黨內初選階段公開力挺郭，7月28日也未出席國民黨全代會，引發聯想；韓國瑜下鄉之旅第二站選在南投，固樁意味濃厚。

知情人士指出，林明溱將全程陪同韓國瑜的南投行，破除地方整合疑慮，競選連任的立委許淑華、馬文君也將與韓國瑜進行聯合造勢，塑造南投藍軍團結聲勢。

韓國瑜陣營指出，選在南投是因為九合一選戰時，韓國瑜沒幫林明溱站台，趁此機會補回來。

11日南投下鄉行程，延續第一站桃園模式，以參拜宮廟為主，將走訪竹山克明宮、社寮紫南宮、南投城隍廟、草屯惠德宮、草屯敦和宮、埔里媽祖廟、日月潭文武廟；中午時間安排在議會與黨籍議員座談、用餐。

知情人士指出，參與議會座談的地方人士包括觀光、旅遊業者，林明溱很重視觀光發展，可能會針對陸客等議題充分討論。（編輯：黃瑞弘）1080810

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