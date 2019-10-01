挺韓國瑜粉專變黑韓 韓陣營：惡質破壞社會互信

（中央社記者王承中台北1日電）近來有挺韓粉專一夕之間變成黑韓粉專改挺總統蔡英文，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡今天表示，這明顯是假韓粉的做法，惡質破壞社會互信，讓民眾間充滿猜忌。

根據聯合報報導，近來有挺韓國瑜的臉書粉絲專頁變成黑韓粉專，一夕間改挺總統蔡英文。擁有上萬粉絲追蹤的「韓國瑜中華民國總統後援會二○二○」挺韓粉專，27日突然更名為「韓國瑜草包選總統後援會」，除直接表態黑韓外，粉專的大頭貼也換上蔡總統的肖像。

針對支持韓國瑜粉專突然變成黑韓粉專，何庭歡上午在國民黨中央黨部接受媒體聯訪時表示，韓陣營認為這很明顯是假韓粉，也就是「1450」（指網軍）的做法。

何庭歡指出，這名假韓粉先創立支持韓的粉專，但卻在27日把名稱顯圖都換了，讓成員非常錯愕，這明顯是惡質破壞社會中的互信，像是玩弄跟欺騙支持者心理。

何庭歡表示，可以包容跟體諒每人會有不同聲音跟立場，也尊重各自支持的政黨，但利用這種操弄、背叛支持者的作法，破壞人與人間的互信，若民眾間都缺乏互信，台灣如何團結。

媒體詢問，是否會對韓國瑜選情造成影響，何庭歡表示，這已不是選情問題，台灣屬於言論自由的社會，可以發表對不同政黨或候選人看法，但這種做法讓民眾間充滿猜忌，選舉打成這種型態，對民眾、支持者及各政黨參選人都不是好事。

國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓因多次公開質疑韓國瑜，國民黨中和區黨部將在下午召開考紀會議。媒體詢問，是否現在已不允許黨內批判韓國瑜。何庭歡表示，韓國瑜對於任何批評跟指教都是接受的，不是不能接受批評，但不容許有抹黑和不實的言論。

何庭歡指出，她不是很清楚李正皓的狀況，但國有國法、家有家規、黨有黨紀，一切尊重黨中央的決議。

外傳國民黨主席吳敦義將列在不分區立委名單第一名，吳敦義日前也表示，確有人這樣建議，他會思考。媒體詢問，這對韓國瑜的選情是否有拉抬作用。何庭歡表示，不分區立委的提名是黨主席的職權，相信吳敦義會做出對整體選情跟布局最好考量。（編輯：楊凱翔）1081001