李佳芬代夫菲律賓會僑胞 馬英九11月也將訪菲

中國國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬（中排右7）23日抵達馬尼拉，與菲律賓僑胞和菲律賓地區韓國瑜後援會成員會面，並出席菲華文經總會舉辦的座談。圖為會後與後援會成員合影。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 108年10月23日

（中央社記者陳妍君馬尼拉23日專電）中國國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬今天抵達馬尼拉，與菲律賓僑胞和菲律賓地區韓國瑜後援會成員會面。前總統馬英九預計11月也將訪菲，參加菲華文經總會成立百年慶。

李佳芬中午12時左右抵達馬尼拉，下午前往菲華文經總會（文總）會所「自由大廈」，與菲華文總委員座談。她明天中午將參加旅菲台商歡迎宴會，下午將以教育為主題專題演講，並參加晚上的韓國瑜競選總統造勢大會。

李佳芬表示，華僑在這次選舉扮演非常重要的角色，因為在異鄉，更能感受到國家強盛的重要，所以她非常感謝華僑，特別代表韓國瑜來跟大家見面。

菲華文經總會常務委員莊漢香說，菲律賓僑社一向很熱情，出乎意料的是，除了菲華文總成員，今天還有台商特別從菲律賓南部大城納卯（Davao）、中部的宿霧（Cebu）和中呂宋來馬尼拉歡迎李佳芬，讓文總成員非常感動。

他表示，菲律賓是最早擁護中華民國的海外地區，每次舉辦候選人造勢大會時，都希望能見到台灣的訪客，李佳芬和台灣的民意代表這次來菲律賓，跟文總成員加油打氣，讓大家對明年勝選更有信心。

國民黨海外暨國際事務部主任郭盷光告訴中央社記者，韓國瑜獲提名為國民黨總統候選人後，來自海外後援會的邀約一直不斷。菲律賓有許多僑胞，在過去選舉中，他們對國民黨的支持不在話下，「所以菲律賓是我們一定要來的」。

另外，他表示，11月23日是菲華文經總會百年慶，菲華文總實際上就是國民黨駐菲律賓總支部，對國民黨而言，文總百年慶意義非常重大。

郭盷光說，由於國民黨中央黨慶是11月24日，黨主席吳敦義不克赴菲出席文總百年慶，因此文總邀馬英九，馬英九欣然接受，預計11月22日到菲律賓，參加隔天的慶祝活動。（編輯：馮昭）1081023