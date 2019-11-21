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蔡正元回任黨職 盡全力達成吳敦義交代工作

最新更新：2019/11/21 12:56
新任國民黨副秘書長蔡正元今天表示，總統蔡英文民調高，但已到頂，而國民黨總統參選人韓國瑜則有起伏空間，如籃球賽一樣，只要在最後1分鐘快速投籃得分，就能夠勝選。中央社記者王承中攝　108年11月21日
新任國民黨副秘書長蔡正元今天表示，總統蔡英文民調高，但已到頂，而國民黨總統參選人韓國瑜則有起伏空間，如籃球賽一樣，只要在最後1分鐘快速投籃得分，就能夠勝選。中央社記者王承中攝　108年11月21日

（中央社記者王承中台北21日電）新任國民黨副秘書長蔡正元今天表示，這次被找回來因為是志工，就是義務來黨內，「看哪邊要掃廁所」，任何國民黨主席吳敦義交代的工作職務，他會盡全力達成。

國民黨中常會昨天備查兩項人事案，大陸事務部主任周繼祥、前國民黨政策會執行長蔡正元將擔任國民黨義務副秘書長，加強國民黨選戰輔選戰力及跟對岸溝通力道。

蔡正元上午在國民黨中央黨部接受媒體訪問表示，國民黨主席吳敦義希望他能協助評估選情的進展，如何用更好的方式協助韓國瑜順利當選，並評估區域立委選情，讓國民黨區域立委參選人勝選的機率提升。

他說，「因為是志工，就是義務來黨內，看哪邊要掃廁所，現在不是很流行總經理掃廁所」，任何吳敦義交代的工作職務，他會盡全力達成。

對於韓國瑜選情的評估，蔡正元表示，從各家民調來看，韓國瑜相對不利，但是並沒有完全喪失勝選機率，其中有很多跡象，即使蔡總統民調高，但畢竟已經到頂，不會太有變化，而韓國瑜則是有上下起伏的空間。他說：「就跟籃球賽一樣，只要在最後1分鐘快速投籃得分，就能夠勝選。」

蔡正元指出，不管是韓國瑜的選情，還是區域立委的選情，吳敦義一直都非常著急，但這兩天媒體焦點似乎都放在國民黨的不分區名單。他認為國民黨的不分區名單比民進黨好很多，但很訝異沒人去批評民進黨。

蔡正元指出，他一直主張吳敦義應該排首位，對於爭取立法院長，吳敦義自己挑起重責大任，這是理所當然、勇往直前的工作。

媒體追問，蔡正元跟中國大陸關係好，是否會影響觀感。蔡正元表示，他跟世界各國很多地方都很好，跟美國、中國大陸、日本與東南亞各國的關係都非比尋常，否則他沒有能力到菲律賓救人，也沒有能力跨越印度洋到索馬利亞救人。他不只在中國大陸有好朋友，在美國也有同學、老師甚至是政府高官，而日本很多重要人士跟他私下交情也都不錯。（編輯：蘇龍麒/張良知）1081121

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