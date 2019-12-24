韓國瑜29日台中大造勢 號召50萬人站出來

（中央社記者王承中台北24日電）總統大選倒數不到一個月，國民黨總統候選人韓國瑜把握機會做最後衝刺，29日將在台中市舉行「國政領航，台灣富強」造勢晚會，競辦創意總監潘恒旭也在臉書上號召50萬人站出來。

隨著明年總統大選時間逼近，在民調上落後的韓國瑜把握選前最後幾個週末進行大型造勢晚會，29日電視辯論會結束後，韓國瑜將趕往台中，參加「國政領航，台灣富強」的大台中晚會。國民黨台中立委參選人林佳新、顏寬恒、楊瓊瓔、莊子富、沈智慧、李中、黃馨慧、江啟臣等人，也將同台登場。

潘恒旭則在臉書上公布晚會的海報，並標註「跨年前的熱血」、「大台中勝選之夜」、「50萬人站出來」的標籤。

除台中場之外，明年1月4日選前黃金週及9日，韓陣營也將在台南市、台北市舉辦大型造勢晚會，1月10日選前之夜則回到高雄夢時代廣場舉辦。

韓陣營幕僚告訴中央社記者，原先規劃28日到台南造勢，後來因協商敲定29日進行辯論，再加上原先國民黨規劃1月4日選前黃金週在新北市的造勢，因場地因素與1月9日的凱道造勢合併，所以安排1月4日在台南舉行造勢。

而有關選前之夜，國民黨黨務人士指出，過往國民黨的選前之夜都在台北市舉辦，今年由於韓國瑜的關係，原先規劃1月10日在北高同時舉辦選前之夜，但因當天凱道已被人借走，在無法找到其他合適場地的情況下，決定台北提前至1月9日在凱道舉辦，北高兩天接力舉辦。

另外，國民黨新北市地方人士指出，1月10日晚間在板橋第一運動場也將會舉辦選前之夜的造勢大會，但新北市的選前之夜擬不邀請韓國瑜北上，可能邀請韓國瑜妻子李佳芬或是搭檔張善政到場。（編輯：林興盟）1081224