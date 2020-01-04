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郭台銘挺親民黨升溫 和宋楚瑜合體專訪

最新更新：2020/01/04 22:00

（中央社記者劉冠廷台北4日電）鴻海創辦人郭台銘支持親民黨力道升溫，除錄製電話語音拜票，替親民黨催政黨票外，並和親民黨總統候選人宋楚瑜同台接受專訪，5日將首度與好友、親民黨不分區立委候選人宣明智合體掃街。

郭台銘自宣布不參選總統後，重心放在力拚國會席次，將子弟兵放入民眾黨以及親民黨的不分區立委名單。郭台銘幕僚蔡沁瑜晚間表示，郭台銘希望國會能有兩大兩小的政黨，若是中間偏綠的民眾，就建議可以支持民眾黨，若是中間偏藍，就支持親民黨。

不過，相較於近期已較少和民眾黨主席、台北市長柯文哲同台，郭台銘與宋楚瑜不斷同框，包括共進早餐、一起參加元旦升旗，合體接受電視專訪的節目也將在明天播出，近日又錄製電話語音拜票，訴求國民黨失能、親民黨來補位，加上可望在宋楚瑜的選前之夜晚會現身，支持親民黨力道越來越大。

對此，蔡沁瑜說，郭台銘希望能有其他政黨能在國會制衡藍綠兩黨，一黨獨大，就會有權力的傲慢，明天他也將首次跟好友宣明智合體，一起陪代表親民黨的新北市中和選區立委候選人李正皓掃街，衝刺區域和不分區選票。（編輯：張均懋）1090104

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