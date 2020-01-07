選舉布條抹黑同婚專法 同婚團體籲票投友善

（中央社記者吳欣紜台北7日電）2020大選在即，許多地方出現「阮想欲抱孫」的布條，同婚團體今天發表聯合聲明譴責並呼籲選民抵制操弄恐懼及要拆散同志新婚配偶的選舉伎倆，選舉當天「票投友善」。

2020總統及立委選舉這週六登場，隨著時間越近，選舉造勢跟宣傳也越來越多。不過，卻有多個地區出現「阮想欲抱孫」等布條，同婚團體今天發表聯合聲明，批評布條企圖抹黑支持同婚專法的立委。

婚姻平權大平台、台灣同志家庭權益促進會、台灣同志諮詢熱線協會今天發表聲明指出，根據行政院性平處公布的數據，從同婚專法正式上路後至去年11月底止，全台總計有2623對登記結婚的同志配偶，同志社群好不容易獲得法律上的部分保障，如今卻因為選舉，成為反同團體及候選人詆毀和想要拆散的犧牲品。

聲明提到，近日這些不斷恐嚇「斷香火」、「絕子絕孫」的布條和文宣不僅是對同志婚姻跟家庭的無視，更不斷深化社會對於同志的負面印象，直接、公然歧視台灣社會少數族群，如今反同候選人四處掛匿名布條、發文宣訴求拆散同志家庭，顯見同志家庭早已成為反同政客的提款機。

同婚團體呼籲，候選人和政黨應立刻停止這種破壞社會和諧、訴求拆散他人家庭的暗黑手法，且應該負起社會教育的責任，並對同志社群道歉，還同為台灣人的同志社群一個公道。

同婚團體也指出，週六就是2020總統跟立委大選，呼籲民眾在選前最後一週要審慎思考跟檢視每一名候選人言行，用選票下架惡質立委、抵制恐同候選人，呼籲所有珍惜民主自由、關心平權的選民，用選票讓惡質選舉手段走入歷史，共同將台灣打造成一個彼此尊重、共創和諧的社會。（編輯：葉俐緯）1090107