王定宇：鑽石公主號台人日方檢疫無虞後專機接回

（中央社記者陳俊華台北18日電）民進黨立委王定宇今天說，郵輪鑽石公主號上台灣國籍共25人，須等日方檢疫完成後，陰性反應者再以專機接回，20日前不一定能檢測完成，希望在檢測確實、安全無虞前提下，日方能儘快完成。

日本政府厚生勞動省公布目前停泊在日本橫濱港的鑽石公主號新一波504人病毒檢查結果，得知新增99例武漢肺炎病例，其中70人沒症狀。加上之前確診的355例，截至目前，船上已有454個確診病例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨晚表示，已向日方提出專機飛航申請，希望接回郵輪鑽石公主號上的台灣人。

王定宇今天在臉書發文表示，目前確認船上有中華民國台灣國籍的旅客是22位、船員（含魔術師表演者）3位，待日方檢疫完成後，確診者留在日本治療，陰性反應者再以專機接回，這樣對這25位台籍人員、機上同乘人員的安全、以及台灣防疫網都是比較好的方式。

他指出，按照這個狀況推估，台灣撤僑專機行動日期，必須等待日方完成檢疫的時間，20日之前不一定能檢測完成，希望在檢測確實、安全無虞的前提下，日本能儘快完成。

王定宇指出，鑽石公主號共有3711位旅客和船員，來自50多個國家，其中超過一半的人數來自日本；至17日止已檢疫1723人，確診者共454人，罹病確診達26%。（編輯：郭無患）1090218