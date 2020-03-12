振興抵用券擬加碼 規劃不綁住宿納運動賽事消費

（中央社記者顧荃台北12日電）因應武漢肺炎疫情衝擊，經濟部與文化部推出23億元的振興抵用券，政務委員龔明鑫今天說，除了搭配住宿每房發放800元的4領域抵用券外，目前正規劃加碼研擬不綁住宿措施，並納入運動賽事消費。

龔明鑫上午出席行政院院會後記者會時表示，振興抵用券將透過住宿發放，原則還是發放每房新台幣800元，分成4類別，其中夜市、市場與觀光工廠為一類，另外三類分別為商圈、餐廳、藝文活動；每一類各200元。

龔明鑫說，抵用券規劃不分區消費，全國可通用，但將有時間限定。

龔明鑫表示，推動消費促進措施最擔心會產生替代消費現象，像是把抵用券拿去買日常用品，抵用券綁住宿可排除大部分可能的替代消費，等於民眾一定會走出戶外，政府補助加碼消費；以目前夜市抵用券回收率超過7成來看，成效不錯。

此外，龔明鑫指出，目前也在思考不綁住宿的振興消費方案，規劃鼓勵消費運動賽事，但不會納入23億元的預算內，會另外編列，相關措施目前還在設想，會秉持雨露均霑、立竿見影、不要產生替代消費等原則。

媒體詢問，以目前疫情來看，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」600億元是否夠用，龔明鑫認為，世界各國隨著疫情變化，都陸續提出振興或是紓困相關措施，但越超前部署、投入的成本會越少，台灣很早就超前部署，防疫做得也相對不錯，因此後續紓困振興措施，可以不用花費那麼大。

龔明鑫表示，不過現在確實會擔心疫情由亞洲擴大到歐美後，還會再影響台灣的經濟活動，部會若有需求，可以先用「移緩濟急」原則調度公務預算。

龔明鑫指出，其實政府不只有600億特別預算因應疫情，例如勞動部日前運用42億就業安定基金補助勞工與企業的減班休息等措施，財政部也在稅務上提出展延或分期繳納措施。（編輯：林淑媛）1090312