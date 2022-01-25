蔣經國基金會董事曾任中國政協委員？教育部：會釐清

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時代力量立委王婉諭（左起）、邱顯智、陳椒華與學者陳君愷，25日在黨團舉行「堅守促轉價值，民主才有進步」記者會，呼籲轉型正義不應開倒車，民進黨不該隨國民黨起舞，忘記台灣過去的傷痛。中央社記者施宗暉攝 111年1月25日

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（中央社記者林育瑄、陳至中台北25日電）時代力量立法院黨團今天表示，蔣經國基金會經費有近4成由政府捐助，卻有董事曾任中國政協委員，是否妥當。教育部說，會釐清查明。

經國七海文化園區22日開幕，蔡總統出席談及故總統蔣經國時，盼能化解分歧，並由人民決定歷史定位。時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華、幹事長王婉諭今天舉行「堅守促轉價值，民主才有進步」記者會。

邱顯智說，蔡總統不應在紀念威權統治者的場合輕輕帶過歷史傷痕，台灣之所以為台灣，重點不在反共與否，而在是否支持民主自由憲政；在無數前人犧牲後，現在最重要的是確立民主自由的基本價值座標，沒有和威權妥協的空間。

邱顯智指出，蔣經國基金會的其中一名董事劉遵義曾任中共官方統戰組織「中國人民政治協商會議」的政協委員、中國國營企業「中國主權基金中投公司」香港子公司董事長；蔣經國基金會經費由政府捐助比率近4成，有一定官方色彩，聘請前政協委員和中國國企董事長擔任董事是否妥當。

王婉諭表示，蔣經國的「抗共保台」是為維持政權、鎮壓異己，她呼籲民進黨不應高舉轉型正義大旗，卻肯認威權統治者的豐功偉業。

陳椒華表示，促進轉型正義是政府之責，蔡總統勿以空泛的多元論述，規避憲政民主國家的基本價值。時力曾多次就中正紀念堂轉型等議題質詢、提案，但在處理威權遺緒，或涉及高度政治敏感的除垢議題上，促進轉型正義委員會依舊牛步，顯見政府推動轉型正義的決心不足。

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教育部官員告訴中央社記者，蔣經國基金會屬於民間捐助財團法人，法院登記財產總額為新台幣36億2000萬元，政府捐助基金占39.23%，21名董事都是無給職（包括董事長），其中由政府指派8名。

教育部表示，不能擔任民間捐助財團法人董事長、監察人等職務的身分條件，主要是依照財團法人法第42條規定，包括曾犯詐欺、背信、侵占或貪污罪，經判處有期徒刑一年以上等，且尚未執行、執行未畢、執行完畢或赦免後未滿2年等。（編輯：謝佳珍）1110125