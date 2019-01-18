台澎藍色公路 觀光季將增高速客輪營運

（中央社澎湖縣18日電）嘉義布袋與澎湖馬公之間的台澎藍色公路，今年4月觀光季開鑼，將有全新高速客輪投入營運，未來更將延伸至台中、高雄和金廈兩岸航線，提供遊客便捷舒適的旅程。

國內散裝貨輪的慧洋海運集團董事長藍俊昇今天宣布成立百麗航運，跨足客輪市場，投資3億8000萬元在澳洲知名船廠Austal建造2艘最新的高速客輪，其中一艘以台灣國寶命名的「雲豹」，今年3月中旬自澳洲駛回，初期將投入嘉義布袋至澎湖馬公航線，另一艘以「藍鵲」為名的新船，則在5月間返台，將規劃台灣東部蘇澳至花蓮航線，甚至延伸至金門、廈門等兩岸航線。

藍俊昇表示，新建造「雲豹」與「藍鵲」2艘鋁合金雙胴體高速客輪，總噸位916噸，船長49.9公尺、寬13.3公尺，航速高達39.2節，可載客552人，船上配置有電子穩定系統，還有商務艙與經濟艙，坐位寬敞舒適，也有置物空間，台中至馬公只要2小時10分鐘、嘉義馬公航線1小時、高雄馬公航線2小時。

澎湖縣政府推動觀光發展，今年6、7月間可望重啟睽違17年之久的澎湖與大陸之間的宗教直航，副縣長許智富今天也前往向藍俊昇表達祝賀，也洽談可能租用新船作為兩岸宗教直航的交通船。

台澎間藍色公路，目前除高馬航線的臺華輪外，嘉義布袋馬公、龍門航線則有滿天星1、2號、凱旋3、6號、太吉之星、今一之星與百麗輪，台南將軍與望安東吉有東吉福氣輪等交通客輪航行，其中百麗輪已作為兩岸小三通的交通船。（編輯：陳俊碩）1080118