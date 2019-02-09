高雄燈會點燈 水岸星光創意燈飾現風情

（中央社記者王淑芬、陳朝福高雄9日電）2019高雄燈會今天晚間7時由高雄市長韓國瑜點燈，愛河畔佈滿了創意燈飾，入夜後的閃爍星光璀璨炫目，將愛河點綴得風情萬種。

韓國瑜與高雄市議長許崑源等人今晚主持啟燈儀式，韓國瑜受訪時，對於佛光山義務贊助的蓮花燈柱「地湧金蓮花」遭部分網友酸言酸語感到不捨，他感謝佛光山星雲法師和信眾的付出。

媒體也眼尖發現韓國瑜手上多了一支新表，他先賣關子要大家猜，在都猜不出後才公布是台北市議員王世堅寄送給他的，王世堅還向他表示雖然兩人政黨和政治理念不同，但好東西要和好朋友欣賞。

高雄燈會以「金銀河」為概念，規劃4大主題燈區，有童心童趣、懷舊風味、魅力星光、戀戀風情等，燈會再結合「豬」年生肖，打造百豬燈區，圓潤討喜的豬仔燈飾，吸引很多遊客拍照合影，即使白天也有很多民眾散步賞燈。

在創意燈飾方面，絢爛的百米隧道燈，還有頑味迷宮、律動光影華爾滋、傳情萬花筒等都很受歡迎，尤其還有光影幻化互動性及趣味性，讓入夜後的燈會更現浪漫風情；在網路受負評的蓮花燈柱「地湧金蓮花」也頗有人氣，路過的民眾紛紛注目。

除了逛燈區賞花燈，觀光局還和藝文團體合作，有霹靂布袋戲鼓陣，並安排明華園總團演出，希望為傳統燈會注入藝術與人文能量。

明華園戶外展演在17日，20日閉幕安排重現藍寶石歌廳秀，希望重現昔日熱鬧歌舞的風華。

「2019愛河燈會金銀河」9日到20日（農曆正月十六）共12天在愛河兩岸（高雄橋至七賢橋）舉行。

至於受歡迎的「鴻運豬」生肖小提燈，觀光局說安排今天9日（週六）及11日（週一） 下午5時30分以後到愛河畔五福河西、五福河東等定點發送。相關訊息洽觀光局網站。（編輯：陳清芳）1080209