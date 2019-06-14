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外商贊助2套英語電子書 台南市民免費看1年

最新更新：2019/06/14 18:02

（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市長黃偉哲今天宣布，全球規模最大童書出版社美國學樂集團（Scholastic）將贊助旗下2套英語電子書系統，免費讓台南市民使用1年，電子書系統6月24日正式上線。

黃偉哲今天在台南市永華市政中心指出，台南市樂意和Scholastic合作，讓市民有機會接觸英語，連阿嬤都能輕鬆學習，只要在家就行，不必去英語中心，利用個人筆電或電腦輸入身分證字號，再加上預設帳號，就能接觸即時的英語環境。

Scholastic台灣區總經理董欣佳則說，這次贊助的2套英語電子書系統BookFlix及TrueFlix，原需收取會員費，每人每年訂閱價新台幣1200元，如今贊助台南市民免費使用1年。

董欣佳表示，BookFlix收錄許多國際大獎的英語繪本，每本書會搭配一部英語短片，讓英語學習不再枯燥，適合國中小學生使用；TrueFlix以學科領域分類，每篇文章著重學科知識，推薦給高中生及成人學習。

另外，Scholastic也提供世界知名繪本的大紅狗（Clifford）及飢餓遊戲（The Hunger Games）小說的圖像使用權，讓台南市政府設計國小及國中英語閱讀護照，以提昇學生學習英語的興趣。

台南市政府第二官方語言辦公室人員表示，2019台南市英語閱讀季將於6月24日登場，Scholastic贊助的電子書系統，也將於當天正式上線啟用。（編輯：吳佳穎）1080614

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