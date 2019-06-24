78歲講座教授感念父母善行 樂捐助學20年

（中央社記者江俊亮嘉義縣24日電）78歲的中正大學講座教授戴浩一，20多年前自美返台任教後，因感念父母生前助人善行，陸續捐出新台幣500萬元助學。他表示，自己有能力，就應該回饋社會。

中正大學語言學研究所講座教授戴浩一，出身自純樸的彰化鹿港小鎮，在美國取得語言學博士學位、教書30年後，於1995年返台任教於設校不久的中正大學語言學研究所，也讓他有機會照顧重病的母親。

當父母相繼離世後，戴浩一感念父母生前熱心助人的善行，於是決定在中正大學設立清寒獎學金，並捐100萬元作為成立「手語語言學台灣研究中心」的第一筆基金。

戴浩一表示，父親是鹿港鎮的醫生，母親是助產士。記憶中，家門外總有排隊等看病的人潮，他是從父母親身上，學到應該怎麼對待窮苦的人。

他說，當時第二次大戰結束不久，父母親因不忍身邊貧窮受苦的人們，經常不計酬勞看病、接生。父親不僅記錄病人來自哪些村落，還仔細分析各村落的流行病分布，很早就有公共衛生概念。

戴浩一表示，他自己也有一段生命交關的故事，2007年他受邀前往日本演講，出發前已感到身體不適，當演講結束時，他就在數百名聽眾前昏倒、失去意識，幸好因AED（自動體外心臟電擊去顫器）而救回一命。

他說：「2007年等於是我第二次生命的開始。我常常想，老天爺留我下來是做什麼的？」於是戴浩一自掏腰包在中正大學校園設置AED，去年再度捐款幫助國川美妙基金會購買10部AED，裝設在嘉義地區的公共場所與學校。

戴浩一表示，早期鄉下人生活普遍困苦，他從小看到其他同學沒鞋穿、小學畢業就被迫回家幫忙農務，加深了他回饋社會的理念；2007年前往日本演講，在鬼門關前走過的經驗，更讓他珍惜生命，「我有能力，就應該回饋社會」。（編輯：陳俊碩）1080624