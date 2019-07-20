重現太古航線 遭黑潮吞噬龍舟出現日本

今年6月9日在蘭嶼海域翻覆、遭黑潮帶走的「龍舟」，40天後出現在日本海邊。（海巡署提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年7月20日

（中央社記者盧太城台東縣20日電）今年6月9日在蘭嶼海域翻覆、遭黑潮帶走的「龍舟」，40天後出現在日本海邊。「青山綠水‧划渡蘭嶼」主辦人阿康，開心的說，幸好它未成為海漂垃圾。

蘭嶼「阿文」林正文，6年前擔憂蘭嶼「寶特瓶比飛魚多」及廢油污染，開始默默的回收廢油和寶特瓶，並且利用回收的寶特瓶蓋了環保屋，喚起大家重視沒有垃圾處理廠的蘭嶼環境污染。

民國105年年9月間到蘭嶼旅遊的香港造龍舟師傅胡梓康（阿康），巧遇「阿文」，被他的精神感動，於是決定幫他募款，協助他守護蘭嶼，計畫打造龍舟從台東划到蘭嶼。

「阿康」花了1年半年時間打造一艘22人划的龍舟，取名「綠舟」，去年5月13日清晨4時許從台東最南端的達仁鄉南田海邊出發，不過因浪大，「綠舟」在搶浪出海時翻覆，計畫失敗。

為了延續去年未完成的使命，今年6月9日阿康再度啟動「青山綠水‧划渡蘭嶼」活動，從屏東啟航，順著黑潮划到蘭嶼。未料，「綠舟」在接近蘭嶼時翻覆，遭黑潮往北帶。

「綠舟」被大海吞噬後，阿康相當擔心會成為海漂垃圾，向國際間通報，希望能儘快找到「綠舟」。

昨天晚上「青山綠水‧划渡蘭嶼」協辦單位台東台糖公司人員林天財接獲海巡署通知，疑似「綠舟」龍舟出現在日本海邊，請求確認，林天財將照片傳給阿康等人，確認就是「綠舟」。

海巡署人員表示，如確認是「綠舟」，會進一步了解是在日本哪個島嶼海邊發現，以及後續作為。

日本考古學界發現史前舊石器時代人類進入日本列島途徑有3，分別為約3萬8000年前從朝鮮半島自九州登陸；約2萬5000年前從歐亞大陸北部經庫頁島跨津輕海峽，以及約3萬年前跨黑潮從台灣到沖繩島。

為了驗證第3條路徑，日本國立科學博物館和台灣國立台灣史前文化博物館合作，尋找這條「太古航線」，7月9日成功使用獨木舟航向與那國島，證明日本祖先有能力從台灣航向日本。

這艘「綠舟」失蹤1個多月，現身日本海邊，再度驗證台灣到日本這條「太古航線」。（編輯：林沂鋒）1080720

今年6月9日在蘭嶼海域翻覆、遭黑潮帶走的「龍舟」，40天後出現在日本海邊，連船上的現金也都還在。（海巡署提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年7月20日