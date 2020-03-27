韓國瑜邀農漁會餐敘惹議 高市府：勿萬事扯罷免

（中央社記者王淑芬高雄27日電）武漢肺炎疫情延燒，高雄市長韓國瑜取消多個既定行程避免群聚，不過有媒體報導韓國瑜昨晚邀農漁會幹部餐敘，被質疑是拉攏基層化解罷韓壓力，新聞局長鄭照新說，勿萬事扯罷免。

針對蘋果日報報導，市府財政局、海洋局等單位昨天晚上邀旗山、鳳山區農漁會餐敘，鄭照新今天告訴中央社記者，因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊外銷，預估今年農漁產品會盛產豐收，如果不預先加強行銷與紓困，勢必會衝擊市場價格。

鄭照新進一步指出，韓國瑜與農漁會幹部餐敘，是因應疫情外銷通路衝擊，關懷農漁民基層紓困措施，聽取基層心聲並宣導紓困貸款，外銷達標獎勵辦法，外界「不應萬事扯罷免」。

海洋局長趙紹廉表示，韓國瑜出席餐會主要在談行銷農產漁產品成果，餐廳通風良好，也未達逾百人群聚，市長更以喝蘋果西打取代酒。

出席這場餐會的高雄市農會理事長蕭漢俊表示，餐會席開7桌，與會者只是小酌。至於餐會被質疑是拉攏基層，緩解罷韓，蕭漢俊則批評，推動罷免案沒道理，就好像「媳婦才剛娶進門1年餘，因為沒懷孕就要被退貨」，呼籲社會勿再搞對立。

民進黨市議員黃文益接受中央社記者採訪指出，韓國瑜如今不僅做出最壞示範，還用公帑和農漁會幹部餐敘，意圖化解罷免壓力，有牴觸選罷法之虞。

台灣基進新聞部副主任張博洋批評，韓國瑜公然「逆時中」，挑戰停辦室內百人以上活動的建議，為了市長寶座，不把市民安全當一回事，不惜製造防疫破口也要請客求救，喝酒談公務，看在市民眼裡一肚子火。

國民黨市議員黃紹庭則肯定韓國瑜努力行銷石斑魚、芭樂及鳳梨等農漁產品成績，籲綠營議員給予肯定，齊心拚市政，勿噴口水。

據了解，韓國瑜和農漁民的餐會將繼續舉辦，下一場以岡山區農漁民為邀請對象。（編輯：洪學廣）1090327