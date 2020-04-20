基隆城際轉運站鋼構組立 估5月10日完成

（中央社記者王朝鈺基隆市20日電）基隆市城際轉運站工程今天進行「首支鋼柱吊裝及鋼構螺栓鎖固」工程，市長林右昌前往視察說，預計5月10日組立完成，屆時就可看到轉運站約一半的結構樣態。

「這是歷史性的一刻」，基隆市長林右昌致詞表示，目前工程進度微幅超前，接下來將以每天組立3根鋼柱的速度進行，總共24根鋼柱包括鋼樑預計在5月10日組立完成，上方平台約有10公尺突出，未來城際轉運站會相當寬敞，延伸到後方的月台共有11、12座，不僅服務基隆的通勤族，更是為服務觀光及郵輪旅客與會展旅運智慧大樓的商務客需求。

市府表示，城際轉運站基地位於基隆市區交通樞紐，去年6月8日開工，預計於民國110年7月底完工，主體為2層樓建築物，配置國道客運停靠月台13席、市公車月台12席，及候車大廳、旅客服務中心、戶外花園等，至於基隆舊火車站重塑後也會有全新樣貌，並與城際轉運站大頂棚融合，成為城際轉運站的一部分。

此外，文化局今天辦理「歷史建築旭丘指揮所修復工程」開工典禮，林右昌致詞說，他服役時在山腳下的要塞司令部海巡營區擔任工程官，曾在旭丘指揮所住過2、3天，沒想到因為擔任市長推動指揮所修復工程，好像冥冥中自有定數，也是難得機緣。

文化局表示，為紀念基隆築港功勞者松本虎太而籌建的「松本紀念館」，在二戰時期因地理位置視野極佳及戰略交通便捷，被徵用作為北部地區重砲兵部隊的指揮單位，與基隆要塞司令部、頂石閣砲台有相對戰略位置關係，為基隆港東側的重要軍事指揮所。

在多年軍事使用下，建物僅存「洋館」建築，「和館」部分則已消失於地面，後期則增建為L型兵舍。文化局長陳靜萍指出，旭丘指揮所修復工程為文化部補助的大基隆歷史場景計畫，工程於3月底發包決標金額為新台幣1億1639萬元，預計1年後完工。（編輯：方沛清）1090420