縣市疫苗施打若需協助 蔡其昌：中央會伸出援手

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）中央協助六都設置5至11歲兒童COVID-19疫苗大型接種站今天開始運作，立法院副院長蔡其昌表示，其他縣市在疫苗施打量能上需要協助，中央也會伸出援手協助。

中央流行疫情指揮中心今天起在六都設置大型接種站，為5至11歲兒童施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，立法院副院長蔡其昌今天前往台中市自然科學博物館兒童疫苗接種站視察。

媒體問，有縣市認為六都設置大型疫苗接種站會搶走其他縣市的疫苗，蔡其昌接受媒體聯訪指出，中央在疫苗分配都有規劃，疫苗採購的量很足夠，只要有效率、有秩序的分配，是沒有問題的，這和上一波全球搶疫苗的狀況不一樣。

蔡其昌表示，六都因為居住人口多，中央第一步協助，若地方政府在醫療量能部分，負擔不了疫苗的施打量能，有困難可以跟中央反映，中央也會伸出援手協助。

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蔡其昌說，台中市疫情升溫後，中央的台中榮總幫忙市府在中央公園開設大型篩檢站，台中市的PCR檢測量能不足，立刻從中央調20台PCR檢測機器，也督促中央要給足台中市快篩試劑，而且時間要快。

他說，這次兒童疫苗施打，因不忍見家長在風雨中排隊，又接獲私立幼兒園的家長抱怨，市府沒有為私幼學童造冊可在校園內施打，所以向中央爭取設置兒童疫苗接種站，未料，市長盧秀燕在醫療量能又區分地方、中央，應放下中央、地方對抗，才是對城市好。（編輯：黃世雅）1110601