新北板橋自來水管破裂修復 解除交通管制

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市板橋區南雅南路一段口自來水管破裂漏水，經自來水公司漏夜搶修，今天凌晨更換管線後，道路清晨回填完畢，中午解除交通管制，臨時供水點也撤除，1319戶恢復正常供水。

板橋區館前西路與南雅南路一段，10日下午3時38分發生200公釐自來水管破裂，水公司調派工程單位漏夜開挖，尋找漏水點。

中央社記者深夜現場觀察，怪手將漏水處挖出25平方公尺的作業空間，向下深挖約4公尺，找到破裂的自來水管並加速更換作業。

義勇交通警察在旁指揮交通維持車輛與行人通行，前進指揮所人員坐鎮記錄搶修進度。封鎖區內，工程人員忙著搶修，終於在今天凌晨1時25分修復自來水管線完畢。

自來水公司12區管理處統計，停水區域包括挹秀里等7個里，共1319戶受影響，今天凌晨2時20分恢復正常供水，2時30分開始修復路面，清晨5時30完成道路回填後，中午12時全線正常通車。

市府說，現場11處臨時供水站於12時撤除，交通管制於中午12時一併開放通行。（編輯：張銘坤）1130411