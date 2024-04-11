更多編輯台推薦新聞：
搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁
生活

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選
文化

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄
運動

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止
娛樂

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新北板橋自來水管破裂修復 解除交通管制

2024/4/11 12:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市板橋區南雅南路一段口自來水管破裂漏水，經自來水公司漏夜搶修，今天凌晨更換管線後，道路清晨回填完畢，中午解除交通管制，臨時供水點也撤除，1319戶恢復正常供水。

板橋區館前西路與南雅南路一段，10日下午3時38分發生200公釐自來水管破裂，水公司調派工程單位漏夜開挖，尋找漏水點。

中央社記者深夜現場觀察，怪手將漏水處挖出25平方公尺的作業空間，向下深挖約4公尺，找到破裂的自來水管並加速更換作業。

義勇交通警察在旁指揮交通維持車輛與行人通行，前進指揮所人員坐鎮記錄搶修進度。封鎖區內，工程人員忙著搶修，終於在今天凌晨1時25分修復自來水管線完畢。

自來水公司12區管理處統計，停水區域包括挹秀里等7個里，共1319戶受影響，今天凌晨2時20分恢復正常供水，2時30分開始修復路面，清晨5時30完成道路回填後，中午12時全線正常通車。

市府說，現場11處臨時供水站於12時撤除，交通管制於中午12時一併開放通行。（編輯：張銘坤）1130411

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.98