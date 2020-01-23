特斯拉市值破千億美元 馬斯克可望獲巨額獎勵

（中央社紐約22日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）市值今天首度突破1000億美元大關，創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）可望依薪酬獎勵計畫獲得巨額獎勵。

法新社報導，特斯拉股價開盤大漲約4.8%，推動這家快速成長的電動車製造商市值飆升。

根據特斯拉董事會2018年批准的薪酬獎勵計畫，馬斯克以公司市值當作績效目標，只要達標並符合要求，就可領取天價股票作為獎勵。假如特斯拉市值達到6500億美元，馬斯克可望獲得高達500億美元股票獎勵。

馬斯克同意這項計畫，在特斯拉市值達到1000億美元大關前，不領取任何薪資、現金紅利和股票。

特斯拉提供給馬斯克的10年「對賭」獎勵方案共分12階段，每達成一項階段目標和要求，將獲得相當於特斯拉已發行總股分的1%作為獎勵。

根據計畫，若達成第一階段目標，也就是帶領特斯拉創下1000億美元市值里程碑，且維持1個月及6個月的平均市值都保持在1000億美元以上，馬斯克將可獲得3.46億美元的獎勵。

特斯拉2019年售出約36萬7000輛車，較前一年激增50%。

儘管與銷量突破1000萬輛的汽車製造龍頭豐田（Toyota）與福斯（Volkswagen）相比，這項數字顯得微不足道，但投資人期望特斯拉正在改變整個汽車行業，從而推高了特斯拉的價值。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1090123