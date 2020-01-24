抗武漢肺炎病毒疫苗 最快夏季臨床試驗

（中央社達佛斯23日綜合外電報導）流行病防範創新聯盟（CEPI）執行長海契特今天表示，對抗武漢肺炎新型冠狀病毒的疫苗，最快可望在今年夏天進行臨床試驗。

世界經濟論壇（WEF）正在瑞士達佛斯（Davos）舉行年度會議，海契特（Richard Hatchett）於會議期間說：「我們可以宣布的是，我們有3家合作夥伴在研發對抗新型冠狀病毒的疫苗。」

海契特表示：「我們的目標是迅速研發這些疫苗，並且要非常快速地展開臨床試驗，或許最快會在今年夏季。」

另外，第4家藥廠美國Novavax稍早也表示，該公司也已開始研發候選疫苗。

海契特表示，3家夥伴公司正與美國藥廠Inovio Pharmaceuticals、澳洲昆士蘭大學（University of Queensland in Australia）以及另一家美國生技公司Moderna進行合作。

Moderna目前也與美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）合作。

已造成25個死亡病例的武漢肺炎，目前並無疫苗可打，也沒有抗病毒治療方法。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1090124