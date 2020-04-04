馬來西亞潛在感染者4萬人 警方追蹤調查

（中央社記者郭朝河吉隆坡4日專電）武漢肺炎疫情不斷延燒，馬來西亞總警長阿都哈密今天表示，全國有4萬個潛在感染者，警方已獲衛生部授權展開調查及追蹤，取得聯繫後將要求相關人士接受病毒檢測。

阿都哈密（Abdul Hamid Bador）說，這項潛在感染者追蹤任務，將交由全國刑事調查局組成的特殊小隊負責。

他表示，這些潛在感染者主要是來自吉隆坡清真寺大集會參與者，以及這批伊斯蘭教傳教士可能接觸的人。同時，警方也將盡力取得國外伊斯蘭教傳教士資料，呈交給移民局及港口當局，以確保相關單位能列管要求隔離14天。

阿都哈密也呼籲民眾不要歧視這些伊斯蘭教人士。他說，目前馬來西亞已有1萬1000名出席大集會人士接受篩檢。

來自世界各國1萬6000名穆斯林參加2月27日至3月1日在吉隆坡一座清真寺舉辦的「2020年馬來西亞傳教士集會」，其中馬來西亞人約有1萬4500名。由於與會的汶萊傳教士回國後傳出確診消息，才讓這次傳教士集會事件被關注，並淪為疫情重災區。

衛生部稍早表示，這些參與集會的民眾將受到1988年傳染病預防與控制法第15之1條文的規範，即所有出席者必須自出席集會日起，自行在家隔離14天，否則將違反法令懲罰。（編輯：王永志）1090404