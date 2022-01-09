更多編輯台推薦新聞：
一週大事／哈薩克動亂、全球確診破3億、桃機群聚延燒…
生活

一週大事／哈薩克動亂、全球確診破3億、桃機群聚延燒…

影片／疫情讓人喘不過氣 荷蘭砸車活動釋放壓力
國際

影片／疫情讓人喘不過氣 荷蘭砸車活動釋放壓力

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
林昶佐現身：罷免案未過關 中正萬華守住了
首頁 / 國際

遭囚近3年 沙烏地公主及女兒獲釋

2022/1/9 14:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社利雅德8日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯巴斯瑪公主的法律顧問今天表示，巴斯瑪和她已成年的女兒在未遭指控下被拘押近3年，如今獲釋返家。

路透社報導，57歲的巴斯瑪公主（Princess Basmah Bint Saud bin Abdulaziz Al Saud）從商，是沙國王室成員，也是人權運動人士，2019年3月與女兒素荷（Souhoud Al Sharif）一起失蹤。

巴斯瑪的法律顧問艾斯特拉曼特（Henri Estramant）說：「遭任意拘禁的兩位女士，已在2022年1月6日星期四獲釋，回到她們在吉達（Jeddah）的住家。」

他表示，公主目前很好，但將會就醫；她看來累壞了，但精神狀況良好，也感謝能和兒子們重聚。

沙國政府新聞辦公室並未立即回覆置評要求；政府也從未公開評論此案。

2020年，巴斯瑪公主透過她的社群媒體管道表示，她被拘禁在首都利雅德（Riyadh）1年多，人已病了。

巴斯瑪是已故紹德國王（King Saud）最小的孩子，她經常批評沙國對待婦女的方式。

2019年2月下旬巴斯瑪被逮捕前，原計劃赴海外就醫；當時她一名親戚表示，巴斯瑪遭拘禁之後，才被告知她涉嫌偽造護照。

這名親戚說，這項指控後來撤訴， 但巴斯瑪母女仍舊被囚禁。

巴斯瑪在社群網站上說，她被拘禁在艾海爾監獄（Al-Ha'ir）。

根據路透社所見巴斯瑪家族2020年3月5日向聯合國遞陳的請願，內容指巴斯瑪被拘禁可能是因為她「對母國所發生的弊端直言不諱，同時…也在追查她父親被凍結的遺產」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110109

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族