泰國通過長期居留簽證新規定 盼吸白領精英長居

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷18日專電）泰國內閣會議今天通過內政部和勞動部提出的兩項提案，將提出長期居留簽證和工作證的新規定，希望吸引有錢和有專業技術的外籍人士定居泰國，促進經濟發展。

新措施預計吸引的4類族群包括富有人士、富有退休人士、可以在泰國遠距工作的專業人士及高技術專業人士。

泰國總理府副發言人拉差達（Rachada Dhnadirek）在今天內閣會議後表示，新措施分別是由內政部和勞動部提出，內政部將提出長期居留簽證（LTR）新規定，外籍人士一次可申請5年的居留簽證，每次更新可延長5年，每年需花費1萬泰銖更新。

而申請到長期居留簽證的外籍人士可以申請工作證，一個人最高可以有4個依親簽證的名額，包括配偶和20歲以下的子女。

勞動部的部分則是外籍人士一旦提出申請工作證，就可以立刻開始工作，不需要等拿到工作證，而如果外籍人士是受僱於人，他的工作證效期將和他的僱用合約效期一樣長，但最長不得超過5年，更新時最長不得超過5年。

而如果外籍人士擁有自己的公司，工作證同樣最長可以申請到5年，再度更新時最長也不得超過5年。（編輯：黃自強）1110118