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IEA：美國對歐洲天然氣供應量 首度超越俄羅斯

2022/7/1 22:43
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（中央社巴黎30日綜合外電報導）國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾今天指出，美國對歐洲的天然氣供應，目前已多過俄羅斯透過輸氣管運送到歐洲的天然氣供應，是歷史上頭一遭。

歐洲聯盟（EU）去年的天然氣需求，超過1/3仰賴俄羅斯供應。自從俄國今年2月底侵略烏克蘭並遭到制裁後，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）將運往歐洲的最大輸氣管北溪天然氣管線（Nord Stream）的供應量大砍，並且對不符合新支付條件的歐洲國家切斷供氣，驅使歐洲尋找替代的供應來源，例如美國的液化天然氣（LNG）。

比羅爾（Fatih Birol）在推特（Twitter）發文表示：「俄羅斯近期大砍對歐盟的天然氣供應，意味這個月是歷史上首次，歐盟以液化天然氣形式從美國進口的天然氣，超過透過輸氣管從俄羅斯進口的天然氣。」

他並指出：「俄羅斯的供應量下滑，使得歐盟為了替艱困的冬季做準備，有必要努力降低需求。」

彭博（Bloomberg News）報導，歐盟為了取代俄羅斯天然氣供應，3月同意今年加購150億立方公尺的美國液化天然氣。歐盟已訂下具企圖心的目標，尋求今年用不同供應來源的液化天然氣，取代1/3的俄氣供應。

俄羅斯每年購過輸氣管供應歐洲約1500億立方公尺的天然氣，另外每年還供應歐洲140億至180億立方公尺的液化天然氣。

俄羅斯液化天然氣目前仍持續供應英國以外的歐洲國家，加上這部分，俄國對歐洲的整體天然氣供應量恐怕仍多於美國。（譯者：張正芊）1110701

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