瑞典環保署：若不改變政策 將無法達成氣候目標

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（中央社斯德哥爾摩13日綜合外電報導）瑞典環境保護署（Environmental Protection Agency）表示，如果不採取進一步政治行動來減少碳排放，瑞典將無法達成氣候目標。

路透社報導，瑞典環保署透過聲明表示，基於現行政策，瑞典不僅無法實現短期目標及在2045年達成淨零排放，也無法履行對歐洲聯盟（EU）的減排承諾。

瑞典環保署氣候部門負責人奈斯特羅姆（Stefan Nystrom）表示：「我們看到歐盟層級強力的政治決策，業內也對綠色轉型發揮明確領導作用。」

他說：「然而，如果我們要實現氣候目標，就需要進一步政治決策來減少瑞典的碳排。」

瑞典環保署指出，近期除放寬在汽柴油中混合生質燃料的要求，還對化石燃料減稅，這些措施預計將增加瑞典今年和未來幾年的碳排。

混摻來自再生資源的生質燃料是一種減少汽車碳排的方式。瑞典政府去年表示，將降低摻入汽柴油的生質燃料量要求，瑞典環保署隨後示警，這可能會使達成碳排目標變得困難。

歐盟的目標是在2030年前將溫室氣體排放減少55%。瑞典環保署表示，為履行對歐盟的承諾，瑞典需要減少汽柴油使用，並加快交通電氣化的步伐。

瑞典氣候部長波爾莫卡塔里（Romina Pourmokhtari）在提供給路透的聲明中表示，該國少數聯合政府與其議員完全支持在2045年達成淨零的目標。

她說：「氣候行動計畫顯示我們會在本任期內進行的措施，但還沒有做出政治決策。未來將有更多預算。」（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1130414