更多編輯台推薦新聞：
4年1次上岸產卵 專家籲保護島上僅存海龜上岸區
生活

4年1次上岸產卵 專家籲保護島上僅存海龜上岸區

憂黛妃噩夢重演 哈利王子挺愛妻梅根告媒體
國際

憂黛妃噩夢重演 哈利王子挺愛妻梅根告媒體

彭政閔下半季封王MVP 經歷失敗看見球隊成長
運動

彭政閔下半季封王MVP 經歷失敗看見球隊成長

金馬56入圍新演員競爭大 新導演展國片耕耘成果
娛樂

金馬56入圍新演員競爭大 新導演展國片耕耘成果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台南海巡查私菸 私梟外海丟包逃逸

最新更新：2019/10/02 14:21
海巡署偵防分署北門查緝隊9月29日清晨到高雄外海查緝私菸，卻未發現走私漁船，只見到大批私菸漂浮在海上，花了近2天時間才將私菸全數打撈上岸。（海巡署提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年10月2日
海巡署偵防分署北門查緝隊9月29日清晨到高雄外海查緝私菸，卻未發現走私漁船，只見到大批私菸漂浮在海上，花了近2天時間才將私菸全數打撈上岸。（海巡署提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年10月2日

（中央社記者張榮祥、楊思瑞台南2日電）海巡署偵防分署北門查緝隊9月29日清晨到高雄外海查緝私菸，但私梟聞風而逃，把206箱未稅菸品丟包海上。目前菸品帶回清點銷毀，並持續追查涉案人。

北門查緝隊接獲線報後報請台南地檢署指揮，與台南市政府相關單位及警方組成專案小組，調查蒐證後發現不法走私集團從菲律賓載運大量未稅菸品，擬由台灣漁船接駁走私入境。

北門查緝隊副隊長黃雍翔今天指出，北門查緝隊巡防艇9月29日清晨趕抵高雄外海35海里處查緝，卻未發現走私漁船，只見到大批私菸漂浮在海上。

查緝隊人員推測，這批私菸從菲律賓運載到台灣近海，準備由台灣漁船接應時，因得知巡防艇逼近查緝，只好將私菸丟包大海逃逸。由於私菸數量太多，查緝人員先後再出動2艘巡防艇，花了近2天時間，才把私菸全數打撈上岸。

統計2艘巡隊艇共打撈Corsair紅1箱、Corsair白98箱，以及Corsair藍107箱，總數206箱，合市價約新台幣560萬元。這批私菸將由台南市政府財政處菸酒管理科清點後扣押及辦理銷毀。(編輯:孫承武)1081002

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報