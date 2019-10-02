台南海巡查私菸 私梟外海丟包逃逸

海巡署偵防分署北門查緝隊9月29日清晨到高雄外海查緝私菸，卻未發現走私漁船，只見到大批私菸漂浮在海上，花了近2天時間才將私菸全數打撈上岸。（海巡署提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年10月2日

（中央社記者張榮祥、楊思瑞台南2日電）海巡署偵防分署北門查緝隊9月29日清晨到高雄外海查緝私菸，但私梟聞風而逃，把206箱未稅菸品丟包海上。目前菸品帶回清點銷毀，並持續追查涉案人。

北門查緝隊接獲線報後報請台南地檢署指揮，與台南市政府相關單位及警方組成專案小組，調查蒐證後發現不法走私集團從菲律賓載運大量未稅菸品，擬由台灣漁船接駁走私入境。

北門查緝隊副隊長黃雍翔今天指出，北門查緝隊巡防艇9月29日清晨趕抵高雄外海35海里處查緝，卻未發現走私漁船，只見到大批私菸漂浮在海上。

查緝隊人員推測，這批私菸從菲律賓運載到台灣近海，準備由台灣漁船接應時，因得知巡防艇逼近查緝，只好將私菸丟包大海逃逸。由於私菸數量太多，查緝人員先後再出動2艘巡防艇，花了近2天時間，才把私菸全數打撈上岸。

統計2艘巡隊艇共打撈Corsair紅1箱、Corsair白98箱，以及Corsair藍107箱，總數206箱，合市價約新台幣560萬元。這批私菸將由台南市政府財政處菸酒管理科清點後扣押及辦理銷毀。(編輯:孫承武)1081002