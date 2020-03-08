台東3起車禍 19歲機車騎士疑自摔無生命跡象

一名19歲張姓機車騎士8日行經台東49-1縣道，疑天雨路滑自摔，被民眾發現時，只見機車倒在路旁，人則摔落邊坡，警消獲報到場，張姓騎士已無生命跡象，緊急送醫。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 109年3月8日

（中央社記者李先鳳台東縣8日電）台東今天下午發生3起車禍，今年1月才通車的台東49-1縣道，19歲張姓機車騎士疑天雨路滑自摔，當場沒生命跡象，緊急送台東馬偕醫院搶救。

連結卑南鄉太平橋至台東市馬蘭橋、沿著太平溪路堤共構的49-1縣道，今年1月19日完工通車。今天下午約3時許，張姓機車騎士疑天雨路滑自摔，被人發現機車倒在路旁，人則是摔落邊坡，警消獲報到場，發現已無生命跡象，緊急送醫救治。

另外，下午約3時39分，省道台9線（南迴公路）392公里太麻里路段，一輛北上自用轎車，駕駛疑精神不濟，行駛到對向南下車道，導致3輛車碰撞，5人受傷，所幸只有輕傷。

車禍接二連三，下午約3時許，省道台20線（南橫公路）166公里處摩天路段，一輛休旅車疑因路況不熟翻覆，車上2人受傷，所幸沒有大礙。（編輯：黃世雅）1090308