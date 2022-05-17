北捷女乘客突心臟病發昏倒 幸遇兩捷警急送醫救命

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一名34歲魏姓女子日前搭乘台北捷運突然心臟病發昏倒在車廂地板上，幸經兩名巡邏捷警及時協助送醫搶救，成功救回寶貴生命。（台北市警察局捷運警察隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年5月17日

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）一名34歲魏姓女子日前搭乘台北捷運竟突然心臟病發昏倒於車廂地板上，幸經兩名巡邏捷警及時協助通報送台大醫院救護，並透過其皮夾內信用卡輾轉聯繫上家人，成功救回寶貴生命。

台北市警察局捷運警察隊分隊長王子忠今天對外表示，第三分隊小隊長黃邦政和警員葉文華日前在捷運忠孝新生站月台巡邏候車，兩人進入車廂後發現有名女乘客竟突然暈倒在車廂地板上，兩人立即上前關心，並協助北捷公司人員使用輪椅將女乘客推至站內詢問處等候救護車。

由於女乘客已無意識，兩警經檢視其隨身皮夾而得知其身分，但因魏女手機上鎖而無法查詢其親友電話，便先陪同救護人員將魏女送到台大醫院搶救。

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兩警於魏女救治期間再次檢視其皮夾，並藉由其銀行信用卡聯繫銀行客服人員，再請對方代為聯繫魏女的緊急聯絡人，終於輾轉聯絡上魏父，他說女兒患有心血管疾病，家人獲知後立即從桃園市龜山搭計程車趕至台大醫院探望。

魏母抵達台大時，魏女已甦醒且生命跡象穩定，醫生診治判定魏女為心臟動脈阻塞而病發，後續交由魏女家屬陪同接受後續相關檢查，魏女一家也相當感謝警方的緊急協助和熱心關懷。（編輯：陳仁華）1110517