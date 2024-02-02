虛擬貨幣業者涉配合詐團洗錢牟利 警逮18人送辦

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（中央社記者劉建邦台北2日電）刑事局今天表示，破獲經營虛擬貨幣業者，涉配合假交友詐騙集團，以贓款買虛擬貨幣洗錢牟利，並在搜索時發現有70歲老婦也遇假交友詐騙。警方循線逮捕18人到案送辦。

刑事局發布新聞資料指出，接獲情資有經營虛擬貨幣業者涉配合詐騙集團，經調查，詐騙集團會要求車手及被害人向此家業者購買高於市價的虛擬貨幣，業者再協助轉給藏匿境外詐騙集團。

刑事局表示，此詐騙集團手法先透過LINE或臉書（Facebook）主動搭訕被害人，集團成員謊稱具國外軍官、官員等身分，與被害人聯繫一段時間後，再以柔情話術誘騙被害人，事後謊稱缺錢等為由，要被害人拿現金向業者買虛擬貨幣，研判業者協助詐騙集團洗錢並牟利。

警方獲報後，查出此業者在台北、高雄經營地點，經布線查緝多月、掌握事證，1月底派員搜索，員警至店面搜索期間，剛好碰見1名遇假交友詐騙的70歲蔡姓被害老婦，依證人身分把人帶回了解狀況。

刑事局事後循線逮捕經營虛擬貨幣的汪姓業者等18人到案，查扣新台幣2600萬餘元、市值約74萬元泰達幣等物。警方依涉嫌詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌將18人移送高雄地檢署偵辦。

刑事局表示，詐騙手法推陳出新，民眾務必提高警覺，接獲詐騙電話或訊息，可撥警政署165反詐騙諮詢專線或向派出所查證。（編輯：郭諭儒）1130202