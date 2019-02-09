油價恢復調整機制 汽柴油下週估漲2角及4角

據中油油價公式估算，自11日零時起，國內汽柴油價格每公升將各調漲0.2、0.4元。（中央社檔案照片）

（中央社記者林孟汝台北9日電）農曆春節凍漲2週的國內油價，11日將恢復機制調整，據中油油價公式估算，自11日零時起，國內汽柴油價格每公升將各調漲0.2、0.4元，確實調幅要依中油10日中午12時宣布為準。

為了讓民眾好過年，經濟部日前宣布油價從1月28日起連續2週「只跌不漲」，自2月11日才恢復機制調整。不過，這段時間因南美洲產油國委內瑞拉政治動盪，抵消美國國內供應遽增的利多，但因石油輸出國家組織（OPEC）開始實施減產，及由於美國工廠數據不佳，市場再次擔心全球經濟趨緩等因素，國際油價漲跌互見。

依中油官網，截至2月8日調價指標7D3B週均價為每桶62.19美元，較1月25日當週61.26美元上漲0.93美元，加計新台幣匯率，估算汽柴油每公升將漲0.3元至0.4元，但依國內汽、柴油浮動油價調整機制作業原則，調整後稅前價應以亞鄰當週稅前最低價做為浮動油價調整的上限，所以11日起的汽油每公升價格將漲0.2元，柴油則漲0.4元。

如依預估，92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升24.6元，確實調幅要依中油10日中午12時宣布為準。（編輯：楊玫寧）1080209