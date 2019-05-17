北市擬申辦2030亞運 柯文哲：台灣終要走出去

（中央社記者梁珮綺台北17日電）台北市長柯文哲今天說，體育局擬定申辦2030亞運計畫，也與體育署談過，「台灣終究還是要走出去，總不能永遠困在這裡」，表示自己在兩岸關係拿55分，不及格也可申辦。

柯文哲上午出席2019台北國際觀光博覽會，接受媒體訪問時，做上述表示。

柯文哲23日將赴日參訪，除參加2019台日觀光高峰論壇，也將拜訪東京奧運組委會，替台北爭取2030亞運做準備，而他也會派代表團觀摩2022年在杭州、2026年在名古屋舉辦的亞運。

柯文哲說，在2017台北世大運後，台北市有能力舉辦亞運，雖然2030年亞運舉辦地點還沒決定，但體育局已擬定爭取辦理計畫，也與體育署談過，「台灣終究還是要走出去，總不能永遠困在這裡」。

被問及中國在台灣爭取舉辦亞運過程扮演關鍵角色時，柯文哲說，沒有規定兩岸關係分數及格才可以申辦，「55分辦亞運也是可以，盡量啦盡量啦」。

有媒體詢問，若中國要他做出支持九二共識的表述，柯文哲說，「對岸是有他的立場，也會加壓」，可是他提出的五個互相中，有一個是互相諒解，非常重要，「實在太重要了，你要諒解我一下，我也諒解你」。

由於他曾說過自己是中國可忍受的人，有媒體詢問他對高雄市長韓國瑜的看法，柯文哲說，「韓國瑜是對方喜歡的人」。

對於同婚專法將在立法院表決，柯文哲說，表決通過就遵守，有媒體追問支持哪個版本，柯文哲表示，台灣是個民主自由多元開放的社會，很多東西總是可以取得一個平衡點。（編輯：方沛清）1080517