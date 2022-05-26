兩岸航班48小時內兩次PCR 陸委會：非針對台灣

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（中央社記者沈朋達台北26日電）中國大陸近日頒新規，搭乘兩岸航班需出示48小時內2次核酸檢測（PCR）陰性報告。陸委會發言人邱垂正今天說，這是陸方對所有境外的規定，非針對台灣。

邱垂正26日在大陸委員會例行記者會中回答相關提問時，做上述表示。

他說，COVID-19疫情爆發至今，中國大陸因整體內外部因素，和疫情防控的需求，持續不斷調整入出境防疫措施。本次陸方再調整相關規範，陸委會也將持續觀察了解，並提醒國人往返兩岸，務必留意陸方有關部門的相關措施，避免影響行程以造成個人權益受損。

邱垂正也指出，陸方新規是對所有境外的規定，「不是針對台灣」。

至於台灣是否也會跟進調升兩岸旅客的防疫措施？

邱垂正說，台灣的邊境防疫措施，是中央流行疫情指揮中心以科學嚴謹的態度，依據疫情狀況及國內醫療量能，兼顧防疫的需求及正常生活的情況下，持續滾動檢討相關政策。

會中有媒體關注，是否有國人因陸方的封控無法回台，而向政府求助？

邱垂正說，陸委會近日沒有接獲在陸國人無法返台的求助個案，但提醒國人，面對「專制政權、非民主化的體制」，如確有赴陸規劃，應將中共當前各項防疫措施，及可能產生的風險列入考量，避免造成個人財產或人身等其他權益的損害。

他說，在陸國人若有急難，可洽陸委會或海基會，日前也已透過海基會對個別求助國人提供協助。陸委會也請海基會與大陸台商保持聯繫，持續關注了解台商需求，提供必要協助。

對於中國防疫，邱垂正批評中共堅持僵固的「清零政策」，造成基層官員承受巨大壓力，不斷傳出「假解封」、「被解封」、「新聞解封」等民主法治國家難以想像的狀況。

他又說，看到網路流傳為數不少的影片，呈現各地人民及外籍人士，因無法承受中共「造假、僵化、缺乏人道而不知變通的荒謬防疫作為」，挺身為自己和家人的權益反抗，發出人民的呼聲。

邱垂正說：「我們對上述都能夠感同身受，也希望中共有關部門應理性傾聽回應，及照顧基層百姓的真正需求。」（編輯：楊昇儒）1110526