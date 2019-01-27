媒體靠廣告生存有危險 美免費新聞業者大裁員

（中央社紐約27日綜合外電報導）美國重量級免費線上新聞業者BuzzFeed及「哈芬登郵報」（HuffPost）本週雙雙受新一波裁員行動衝擊，顯示依靠廣告生存的經營模式受到威脅。

這是BuzzFeed近14個月來的第2波裁員。公司在內部聲明中表示，1700名員工繼上一波解雇行動裁員100人後，又有200個職位會被裁減。而哈芬登郵報則有10%記者本週離開編輯台，也就是約有20人被解聘。

兩家公司雖未對外解釋，但裁員原因很清楚。哈芬登郵報母公司威瑞森媒體（Verizon Media，原為Oath公司）旗下的其他數位平台，如美國線上公司（AOL）、雅虎（Yahoo!）及威瑞森媒體服務，也都面臨裁員。

波因特學院（Poynter Institute）媒體業分析師艾德蒙茲（Rick Edmonds）說：「他們開始的想法是試圖集合一大群受眾，然後對這群人銷售廣告。但谷歌（Google）和臉書（Facebook）成長成更大的受眾，而他們也更擅長聚集資訊並瞄準對象。」

根據eMarketer最新預測，搜尋引擎巨擘谷歌及社群網站巨頭臉書去年占據57.7%廣告收入，較2011年的45.5%大幅成長。而另一個科技巨人亞馬遜（Amazon）也氣勢漸增，剛攀升到第3名。

東北大學（Northeastern University）新聞學教授甘迺迪（Dan Kennedy）警告：「許多數位媒體植基於免費、以廣告為基礎的模式，但已處於危險之中。」（譯者：侯文婷/核稿：林治平）1080127