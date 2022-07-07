7/7台灣漆藝日首次慶祝 漆藝人齊盼永續發展

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）第1次台灣漆藝日今天在工藝中心登場，漆藝界代表一起在主題牌匾簽名慶賀，象徵漆藝界共融共存共創，並植樹象徵漆樹復育、煉漆表達自產材料和製作技術，及交流漆藝。

國內漆藝協會、社團、個人創作者等代表今年將每年7月7日定為「台灣漆藝日」，宣示屬於台灣漆藝人的日子，今天在草屯鎮的國立台灣工藝研究發展中心辦理首次慶祝活動，工藝中心主任張仁吉、漆工藝人間國寶王清霜、黃麗淑及多個漆藝協會、學界代表共襄盛舉。

張仁吉致詞表示，台灣漆藝材料因缺乏在地自足性，國內也少有能自行煉漆者，整體漆產業更面臨人力老化趨勢，因此，未來將以健全台灣漆藝產業生態系為目標，推動漆樹復育與在地人才育成，以創造漆藝在地價值鏈和永續傳承，提升漆藝發展自主性與競爭力，進而促成台灣主體性漆工藝文化產業輸出。

黃麗淑說，感謝工藝中心帶領漆藝人選擇7月7日為台灣漆藝日，這對漆藝人來說是極大支持與鼓舞，相信未來在技術及知識上，會有更多屬於漆藝的舞台；台灣漆藝日發起籌備委員會召集人王賢民則說，希望漆藝人每年7月7日回到漆藝的「娘家」工藝中心，除感謝工藝中心長期致力推動漆藝，也可互相交流創作心得。

工藝中心透過新聞稿表示，「7」月「7」日隱含「漆」、「漆」含義，前字為動詞，意謂塗裝、把漆塗在器物上，後面「漆」字為名詞，代表材料、技法，漆來自山林，漆藝為人與自然共生的實踐。

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工藝中心表示，漆藝使用的天然漆（或稱生漆）為漆樹汁液，具防腐、耐酸鹼、絕緣耐熱、環保無毒等特性，不僅有保護與增加器物耐久性等實用功能，應用於藝術發展又可美化生活。

根據工藝中心資料，1921年引進安南漆樹來台，此時期開發出具台灣風土色彩的蓬萊塗漆器，是當時重要產品，台灣光復後到1970年代是台灣漆產業蓬勃發展時期，1980年代後，塑膠用品逐漸取代漆器，伴隨經濟起飛帶動產業結構改變、工資高漲等環境因素，至1990年代後漆產業幾乎萎縮殆盡，但透過漆藝界前輩及陸續成立的相關組織推動，漆工藝持續開枝散葉。（編輯：陳仁華）1110707