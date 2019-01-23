美股重挫影響 台股上攻恐有壓

（中央社記者江明晏台北23日電）美中貿易談判引憂，美股重挫道瓊大跌301.87點，科技股走勢疲弱，台股22日小漲5.26點，收在9894.66點，今天開盤恐逢壓，投資人抱股過年意願料受影響。

由於國際貨幣基金（IMF）經濟展望不佳，加上美中貿易新一輪談判傳取消和企業財報預測令人失望，美股今天收盤重挫。其中，科技股走勢疲弱，美光、Google、英特爾（Intel）、超微（AMD）、蘋果（Apple）重挫超過2%。

道瓊工業指數終場重挫301.87點，或1.22%，收在24404.48點。標準普爾500指數重挫37.81點，或1.42%，收在2632.90點。以科技股為主的那斯達克指數重挫136.87點，或1.91%，收在7020.36點；歐洲主要股市今天收低。

台股22日漲5.26點，收在9894.66點，成交值新台幣771.67億元。三大法人合計賣超新台幣4.71億元。自營商賣超14.82億元，投信賣超1.81億元，外資及陸資買超11.92億元。

投顧認為，台股22日收小紅K線，連續第4紅，暫時守穩5、10日均線，預期後市量縮震盪機率高；美中貿易戰進度、美國財報周都將牽動台股表現，進而影響投資人抱股過年意願。（編輯：楊凱翔）1080123