狗年剩3個交易日 台股力拚萬點封關

（中央社記者韓婷婷台北28日電）台股即將在30日封關，由於指數距離萬點不到31點，分析師表示，在最後3個交易日，多頭將力拚站上萬點，創連續2個農曆年封關都站穩萬點的紀錄。

美股在美國聯邦政府重啟運作、企業獲利強勁和預期美中貿易談判有解決之道等利多激勵下，4大指數全面收紅，科技股表現最亮麗，道瓊工業指數上漲183.96點、漲幅0.75%、收在24737.20點，NASDAQ指數上漲91.40點、漲幅1.29%、收在7164.86點，S&P 500指數上漲22.43點、漲幅0.85%、收在2664.76點，費城半導體指數上漲27.25點、漲幅2.17%、收在1281.16點。

分析師表示，台股25日帶量長紅，不但創下今年新高，且回補去年12月6日的空方缺口，加上外資期現貨同步大舉加碼，讓多頭信心倍增，外資在台指期多單部位站上6萬口近期新高，台指選擇權買權也領先賣權超過5.5萬口，讓狗年最後一週的行情偏多。

此外，籌碼面也相對穩定，分析師認為，散戶由於長假將至，持續退場，融資餘額已降至新台幣1209億元，顯示元月以來的行情除了有國際股市的激勵外，法人也回補持股，短線還有上攻力道。

歐股則在投資人展望月底美中貿易談判及受企業財報利多影響，25日收盤漲多於跌，倫敦FTSE 100指數下跌0.14%、收在6809.22點，法蘭克福DAX 30指數上漲1.36%、收在11281.79點，巴黎CAC 40指數上漲1.11%、收在4925.82點。（編輯：鄭雪文）1070128