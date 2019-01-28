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等待美中貿易談判 亞股波動不大

最新更新：2019/01/28 19:05

（中央社香港28日綜合外電報導）投資人準備迎接本週許多重大事件挑戰，包括美中舉行高層級貿易談判。加上中國今天再發布連串令人失望的經濟數據，其中去年12月工業企業利潤萎縮，亞洲股市今天收盤有漲有跌。

法新社報導，外界對於全球兩大經濟體美國和中國達成貿易協議抱持期待，協助去年12月遭重創的全球股市本月漲勢增強。

儘管關於美中達成協議、終止貿易戰的可能性，目前傳出的消息相互矛盾；但分析師表示，達成協議符合雙方利益，因為中國經濟成長正遭遇困難，美國總統川普則正準備競選連任。

摩根資產管理公司（JP Morgan Asset Management）亞太首席市場策略師許長泰說：「達成協議雖仍棘手，但雙方幾乎沒有理由讓緊張升溫。…市場至少將預期，原定到3月初的加徵關稅停火期將獲延長，雙方繼續處理更困難的議題。」

除了30至31日美中貿易代表在華府的談判，投資人還將鎖定美國聯邦準備理事會（Fed）最新貨幣政策會議，屆時的政策聲明將透露美國中央銀行的利率計畫。

本週排定的重要事件，還包括美國最新就業和經濟成長數據發布、中國製造業活動數據公布、英國首相梅伊（Theresa May）的英國脫歐協議再交由國會表決，和數家知名大企業發布財報，包括蘋果公司（Apple Inc.）、三星（Samsung）、臉書公司（Facebook Inc.）和阿里巴巴。

上海股市今天收盤下跌0.2%，香港股市收平，東京股市收跌0.6%，新加坡股市收低0.1%，首爾股市收盤微跌0.02%，孟買股市收挫1.1%。

不過，台北股市今天收盤上漲0.4%，馬尼拉、威靈頓和曼谷股市也收紅。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080128

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