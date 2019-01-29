外銀子行資金調度放寬 獲利能力可望提升

（中央社記者田裕斌台北29日電）金融監督管理委員會宣布，放寬外商銀行在台子行合格資產規定，外商銀行在台子行對海外母集團的拆款餘額控管更具彈性，可望讓外商銀行在台子行可取得較高的拆款利息。

金管會表示，過去規定，外商銀行在台子行及分行，對海外母集團的淨資產總餘額，採「每月日平均餘額低於子行淨值的5成」、「每日餘額低於子行淨值」雙控管機制，將修正為「季平均餘額低於子行淨值的5成」。

金管會指出，若外商銀行在台子行同時符合下列6個條件，可進一步放寬海外母集團淨資產總餘額控管比率，所定比率與大額曝險管理政策應報董事會通過：1、資本適足率條件修正為普通股權益比率、第一類資本適足率、資本適足率分別達9.5%、11%、13%的水準；2、最近一期財務報表均經會計師查核簽證出具無保留意見或修正式無保留意見，且無虧損及累計虧損情形；3、最近6個月第一類授信資產提列比率達1%以上，且其他各類授信資產的備抵呆帳及保證責任準備皆已提足。

4、最近6個月底逾期放款比率未超過1%、備抵呆帳覆蓋率達100%以上；5、流動性覆蓋比率條件修正為最近6個月平均值達130%以上，避免過度限制外商銀行在台子行對授信資金的融通；6、新增淨穩定資金比率條件最近1季達130%以上，主要配合銀行淨穩定資金比率實施標準，已將長期流動性量化指標的淨穩定資金比率納入流動性風險管理架構。

金管會強調，由於外商銀行在台子行對台灣金融體系的影響力日增，避免國內外經濟或金融情勢劇變影響金融市場穩定，授權主管機關可適時核定原本由銀行自行管理的淨資產總餘額除以淨值比率。

金管會也統計，截至去年11月底，在台5家外商銀行子行包括花旗銀行、匯豐銀行、渣打銀行、星展銀行及澳盛銀行，總淨值新台幣2554億元，且皆符合自行管理淨資產總餘額除以淨值比率的6項條件。（編輯：黃國倫）1080129