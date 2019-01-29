爭取親子年輕族群 商場首推室內立體賽車道樂園

（中央社記者劉麗榮台北29日電）搶攻親子、年輕族群商機，百貨商場如環球購物中心南港車站店將成立首座室內雙層賽車道樂園，大直ATT 4 RECHARGE引進日本的遊戲愛樂園，紛紛推出新體驗空間讓民眾玩過癮。

GlobalMall環球購物中心南港車站店看準南港區小家庭、年輕族群比例高，將推出首座有室內立體賽車道的探險樂園，雙層賽道可讓民眾體驗彎道、上下坡道和甩尾的刺激感，部分卡丁車還裝有360度無線實境錄影，付費可取得自己的賽車影片。

環球南港車站店店長黃正豪表示，南港車站是3鐵共構，一個月平均有75萬人次的來客數，探險樂園的「Kid's Park A」將與現行南港車站店的「趣遊樂園Kid's Park B」串連，形成帶狀生活娛樂購物中心，從餐飲美食、生活到娛樂滿足消費者，親子設施比例提高到15%，可有效創造集客效應，預計消費人潮及營業額都將再提升5%以上。

黃正豪說，探險樂園主要有兩層樓，一樓是「Crazy Cart Cafe」甩尾卡丁車餐廳及賽車道，占地百坪，2樓的湯姆熊歡樂世界獨家引進日本的鐵道模型機台，讓小朋友體驗當車長開模型火車的樂趣。

ATT投資、位於大直舊愛買的「ATT 4 RECHARGE」日前開幕，引進日本的「遊戲愛樂園」，空間場域專為12歲以下孩童設計，包括滑梯球池區、仿真超市區、兒童超跑區、角色扮演區、扮家家酒區、手作體驗區、日式料理區、閱讀活動區等。

此外也有多樣兒童手作DIY課程，透過拼豆、彩繪、黏土、捏塑培養孩童的專注力與創造力。

實體百貨商場的優勢是看得到、摸得到，可以親身體驗，除了動態的「玩商機」，傳統百貨也引進廚藝教室，讓民眾可以體驗手作料理，像是SOGO的廚藝教室ABC Cooking Studio ，10歲以上即可報名，最受歡迎的是甜點課程。(編輯：李信寬）1080129