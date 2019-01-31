華邦電去年每股賺1.87元 今年力守市占率

（中央社記者張建中台北31日電）記憶體製造廠華邦電去年歸屬母公司淨利新台幣74.46億元，創18年來新高，每股純益1.87元。華邦電總經理詹東義表示，今年將以力守市占率為營運重點。

華邦電下午召開法人說明會，公布去年度營運結果。詹東義說，去年第4季大環境需求非常弱，影響華邦電業績掉非常多，不過，產品平均售價與毛利率表現與同業相較仍相對穩健。

詹東義指出，去年第4季動態隨機存取記憶體(DRAM)產品營收季減17%，出貨量減少11%至13%，產品平均售價下滑1%至3%，值得注意的是，華邦電自行開發的25奈米製程已於去年第4季小量出貨。

至於快閃記憶體(Flash)產品方面，詹東義表示，去年第4季營收季減12%，出貨量減少7%至9%，產品平均售價下滑1%至3%。

華邦電去年第4季營收118.68億元，季減13%，毛利率34%，較第3季下滑4個百分點，歸屬母公司淨利8.79億元，每股純益0.22元；去年度歸屬母公司淨利74.46億元，創18年來新高，每股純益1.87元。

展望今年，詹東義表示，智慧手機可能有點衰退，挖礦需求熱潮也已經過去，不過，終端消費者需求依然健康，只因大環境具不確定性影響，通路產品賣光才會下單。

詹東義說，在當前記憶體「冬天」時期，華邦電將以穩住或增加市占率為營運重點，並將加強研發，未來景氣好轉，華邦電可望展開另一波成長。

華邦電去年資本支出167億元，今年資本支出將進一步增加至215億元，其中，包含190餘億元高雄路竹新廠土建費用。（編輯：楊玫寧）1080131