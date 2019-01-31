FED前理事：美中談判 智財權比貿易平衡重要

（中央社台北31日電）美國聯準會（FED）前理事、芝加哥大學教授克羅茲納對美中貿易談判表示，預料兩國將就具體貿易領域達成部分協議，但不會是最終版本。對美國來說，解決智財權問題比解決貿易失衡更重要。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，克羅茲納（Randall Kroszner）表示，美中兩國就具體貿易領域達成的部分協議，也只是「解決問題的第一步」。

克羅茲納指出，面對貿易戰，雖然中國也以提高關稅報復美國，但影響只限於個別產業。而美國商界很多人認為，就算因此感受到貿易戰帶來的痛楚「也只是短痛」，若能真的解決智慧財產權問題，長遠而言更為有利。

他說，處理智慧財產權問題，並不像買入更多汽車、大豆般簡單，因為智慧財產權是略帶抽象的概念，各方對保護標準見解不同，是談判的困難所在，不是一朝一夕能解決。

但克羅茲納強調，解決美中貿易摩擦，更主要的是取決於中國如何在保護智慧財產權上執法。對美國而言，這次貿易戰中，解決智慧財產權的問題比解決貿易失衡更重要。

克羅茲納說，美國總統川普是第一位如此專注和積極地具體展開針對中國行動的領袖。預料未來無論川普能否連任總統，美國也會強硬地面對與中國產生的貿易問題。

他表示，中國開始放寬外資持股限制，在市場開放方面「是有一些訊號」。但就算中國就貿易、智慧財產權問題提出改革承諾，仍然需要時間和真實事例證明。而中國官員會明白，開放市場和改善智慧財產權的保護，長遠而言對中國發展更有利。

至於中國的法律制度是否能被信任，克羅茲納說，這個情況和美國與日本當年存在的貿易摩擦很相似。但經過多年，日本的情況已有所改變，「證明改變是可行的」。（編輯：邱國強/張淑伶）1080131