印度出口零關稅優惠 傳美國考慮取消

（中央社新德里8日綜合外電報導）知情人士透露，隨著貿易和投資政策爭端擴大，印度對美國出口56億美元產品的零關稅優惠待遇可能會遭到取消。

美國自1970年代實施普遍優惠關稅制度（Generalised System of Preferences），印度因此成為此制度的最大受益國。若收回此優惠待遇，將會是美國總統川普2017年上任，誓言縮小美國與大型經濟體之間的貿易逆差以來，最嚴厲的懲罰性措施。

川普一再點名印度向美國徵收高額關稅。

印度總理莫迪（Narendra Modi）極力拉攏外資，作為推動「印度製造」（Make-in-India）計畫的一環，欲將印度打造成製造業中心，提供就業機會給數以百萬計進入職場的青年。

川普則呼籲美國製造業回國，這是他「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）計畫的一部分。

印度祭出的電子商務新規定，限制亞馬遜公司（Amazon.com Inc）和沃爾瑪公司（Walmart）旗下的Flipkart在成長快速的印度線上市場做生意的方式，因此引發美國與印度貿易關係生變。印度線上市場規模料將在2027年達到2000億美元。

消息人士表示，美國貿易代表署（USTR）將完成印度擁有普遍優惠關稅制度受益國身分的檢討報告，預計接下來2週內將發布結果。（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1080208