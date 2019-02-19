貿協以色列據點揭幕 連結台以科技新創能量

（中央社記者廖禹揚台北19日電）中華民國對外貿易發展協會全球第63個辦事處「特拉維夫台灣貿易中心」在以色列正式揭幕，外貿協會董事長黃志芳表示，未來將扮演產業的雷達天線，連結台、以製造及創新能量。

特拉維夫台灣貿易中心在當地時間18日正式揭幕，以色列國會友台小組、出口協會、全國商工總會等200名政界及工商界重要人士到場，以色列駐台北經濟文化辦事處代表游亞旭（Asher Yarden）也特別返國，見證雙邊經貿關係的歷史性時刻。

黃志芳指出，台灣與以色列雖然都是小國家，但經濟表現在世界上都占有一席之地，以色列是以新創活力聞名全球，台灣則是ICT等製造產業能量充沛，雙邊合作潛力無限。

黃志芳期許特拉維夫台貿中心未來要當台灣產業在以色列的眼睛、耳朵及雷達天線，媒合以色列的創新科技及台灣製造實力，成為台以產業的橋樑與媒人。

這次藉台貿中心成立的機會，外貿協會籌組11家廠商參與新創產業交流團，並帶領21名高階主管實戰班學員赴以色列，在開幕酒會中與當地企業交流，打響第一槍。

台灣駐以色列大使張國葆表示，台以產業高度互補，是理想合作夥伴。出身半導體產業的以色列創新局首席科學家兼董事會主席艾波班（Amiram Appelbaum）也向現場企業家大力推崇台灣，並表示自己曾與黃志芳說，「如果以色列只能在全世界選擇一個合作對象，我會選台灣」。（編輯：趙蔚蘭）1080219