美中貿易戰加劇 PC品牌廠考慮調整在美售價

（中央社記者吳家豪台北14日電）美國貿易代表署公布對中國銷美3000億美元商品加徵關稅清單，包含手機、筆電等。個人電腦（PC）品牌廠華碩考慮調整在美國販售價格；宏碁將持續觀察，並採取必要因應措施。

華碩今天對中央社記者表示，會規劃轉廠及調整出貨組合，降低關稅的衝擊，也會關注同業的定價調漲程度，並考慮將價格調整作為因應策略之一。

宏碁表示，在全球所有營運的市場遵守當地相關稅規定，關稅調升對宏碁來說主要將涵蓋在美國販售的桌上型電腦，而該產品占全公司營收比重僅低個位數百分比，影響有限。

針對未來可能將調漲關稅至25%的筆電產品，宏碁將持續密切觀察狀況，並採取必要因應措施來提升營運效率。

美國10日對中國2000億美元商品加徵懲罰性關稅自原先的10%調高到25%。中國反擊，宣布自6月1日起，將對已加徵關稅的600億美元美國商品再加徵關稅，最高稅率25%。

美國貿易代表署今天公布對中國其它3000億美元商品加徵關稅清單，包括手機、筆記型電腦、衣物、農產品等共3805項。301條款委員會預計6月17日召開公開聽證會。（編輯：鄭雪文）1080514