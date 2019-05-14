美中貿易戰升溫 集邦：電視市場版圖可能重組

（中央社記者張建中新竹14日電）美國擬全面對中國進口商品加徵關稅，市調機構集邦科技認為，電視市場版圖可能重組，三星(Samsung)與LG因在墨西哥擁有龐大產能，可望受惠。

美國5月10日起對2000億美元中國進口商品加徵的關稅由原先的10%調高至25%，集邦科技分析，電視、監視器及筆記型電腦等產品都尚未涵蓋其中，對面板與顯示產業影響相當有限。

只是美中貿易戰況升溫，中國宣布6月1日起對已加徵關稅的600億美元商品再加徵關稅，最高稅率25%。美國貿易代表署今天公布對中國剩餘3000億美元商品加徵關稅清單，包括手機與筆電等共3805項。

集邦科技表示，因關稅獎勵與物流成本考量，在墨西哥生產電視，再運往美國販售的業務模式早已行之有年，三星與LG在墨西哥擁有龐大的產能，即使中國輸美的電視被加徵關稅，兩家韓廠應可規避關稅影響。

反觀Vizio與中國品牌廠TCL，因對中國工廠的製造依賴度仍高，其中，TCL雖擁有墨西哥產能，但僅能滿足約50%美國市場需求，集邦科技預期，一旦電視遭加徵關稅，可能造成品牌廠市場版圖消長。

至於筆電市場，集邦科技認為，關稅不僅會衝擊美中雙方，台灣代工廠也將遭受波及。

集邦科技指出，接近9成輸美的筆電是在中國組裝，又以四川重慶為生產重鎮，在缺乏其他同等規模與高整合的供應鏈製造基地調整，懲罰性關稅一旦施行，勢必對中國筆電出口造成衝擊。

北美筆電市場，除品牌廠獲利可能因成本墊高而下滑，也可能因產品漲價，銷售力道減緩，集邦科技表示，美國品牌筆電廠仰賴台廠程度超過9成，台系代工廠也將連帶遭受波及。（編輯：趙蔚蘭）1080514