電子股不給力 台股10400點得而復失

（中央社記者吳家豪台北20日電）在520總統就職週年行情激勵下，台股今天早盤衝上10465.84點，收復年線，但市場擔憂美中貿易衝突加劇，電子股跌勢擴大，終場失守10400點大關；投顧預期，台股指數恐回測9400點至10000點。

台股加權指數今天開高約20點，至9時45分左右站上最高10465.84點，上漲超過80點，但隨台積電、聯發科等華為概念股跌勢擴大，加權指數震盪走低，終場收在10398.41點，上漲14.3點，漲幅0.14%，成交值新台幣1060.01億元。電子股跌0.56%，金融股漲1%。

權值電子股方面，大立光盤中最高來到4045元，終場漲幅收斂，收在3985元；鴻海守在平盤之上，收75元，漲幅0.4%；台積電開高走低翻黑，下跌1.45%，收238元。

金融股成為資金避風港，兆豐金、中信金、國泰金漲1.33%、0.97%、0.5%，分別收在30.4元、20.9元、40.2元。

凱基投顧分析，日前華為增加訂單與貿易戰紓緩已讓市場寄望今年下半年獲利，如今恐因華為事件使下半年旺季化為幻影，如果將今年上下半年獲利比重調整至正常水準，推估台股未來獲利將有8%的下修空間。在貿易戰持續升級的悲觀情境假設下，預期台股指數恐回測9400點至10000點，短期資金移入重心包括防禦型類股、貿易戰免疫類股、貿易戰轉單受惠股等。（編輯：楊玫寧）1080520